Wirecard und DAX – extreme Warnung zweier Indikatoren

Zwei Dinge müssen wir am Mittwoch in der Finanzmarktrunde – die ab Juli im neuen Gewand erscheint – besprechen. Zum ersten – wir hatten bei 13.100 nach Draghi letzten Donnerstag klar gesagt, dass die VOLA ein VERkaufssignal liefert. Perfekt gepasst –Doch es kommt etwas dazu. Nicht nur China stört, sondern der massive Verfall in den Schwellenländern. Auch deshalb ist die Cash-Position im Favoritendepot so hoch und haben wir Puts schon vor einiger Zeit eingezogen. Im Inliner HW4LDM nehmen wir Gewinne von mehr als 100 Prozent teilweise mit. Inliner als Absicherung – unser Steckenpferd. Großer Mist – die ESMA verbietet die Produkte zum Verkauf ab 1.7, sofern kein Wunder passiert. Lächerlich, wie wir finden, da die Fondsindustrie offene Immofonds wieder vertickt, die HSH wieder Schiffsfonds verkauft – unglaublich – und Dr.Peters Anlegern Investments in A380 Flugzeuge verkaufen durfte.

Wir finden die Regulierungswut furchtbar. Wer bitte stößt auf Inline-Optionsscheine? Doch keine unbedarften Anleger, die man in Riester, Schiffe oder Immobilien hetzt? Nein – es sind Trader, die sich gut auskennen. Und denen spricht man die Entscheidungsgewalt ab. Absurd. Hier unser Inliner mit plus 100 Prozent.

Übrigens – überhitzte Titel wie Wirecard kommen natürlich auch unter Druck. In der Finanzmarktrunde hatten wir Ihnen den Indikator “Abstand zur 200-Tage-Linie” gezeigt. Er war extrem, klar im Verkaufssignal um 150 Euro in der Aktie.