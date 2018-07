Wirecard und DAX – Kurs halten und auf Videonewsletter freuen

Liebe Freunde von Feingold Research, vergangene Woche als der Baum brannte am Markt haben wir Euch bei 12.150 Zählern per Video den Einstieg in den DAX nachhaltig empfohlen per Turbo mit Hebel 10. Im Video ist dies nachzuhören, es gab den DAX sogar noch 20 Punkte günstiger als es hier auf feingold-research.com eingestellt wurde. Parallel hatten wir bei Wirecard () eine Erholung erwartet – läuft leider “nur” langsam an. Grund – der VDAX-New schrie bei 20 förmlich “kauf mich” für den DAX. So – schnelle Empfehlungen, zeitnah, auf den Punkt – so ist unser neuer VIDEONEWSLETTER ab 1.8 zu erwarten. SIE erhalten dann EXKLUSIV solche Chance und Hintergründe, Erklärungen von uns. Wir werden die Depots an dieser Stelle weiter führen, jedoch die Transaktionen erst mit 14 Tagen Verschub veröffentlichen. Für unseren 10-er-DAX-Hebel long (aus der letzten Juni-Woche legen wir übrigens für die Restposition einen Take-Profit auf 13,50 Euro – ISIN. Dies entspricht einer Erholung etwas über 12.500. Das würde uns schon reichen. Doch zurück zum Videonewsletter:

Wir finden – was etwas wert ist, sollte IHNEN auch ein klein wenig wert sein. Webinare, Hintergründe, Research, Investmentempfehlungen und vor allem – funktionierendes Markttiming und Investieren mit Augenmaß haben Sie von uns 2013 erwarten können mit dem Start. Nach fünf Jahren wissen unsere Leser, wie wir ticken und wir freuen uns täglich über den engen Austausch. Diesen wollen wir somit noch enger gestalten, wir wollen IHR INVESTMENTPORTAL sein, denn Investieren ist eben nicht nur Traden, sondern Vermögen mehren und manchmal auch SICHERN.

Wir werden den Kostenbeitrag auf monatlich 19,99 Euro halten können und arbeiten sogar daran, dass wir Ihnen ab 1.8 die Finanzmarktrunde kostenfrei als Service in unser Paket hineinpacken. Freuen Sie sich also schon einmal und genießen Sie den Juli. Und noch unser Fahrplan für den Sommer:

Der VDAX New liegt in der Vola momentan um 16,5 Zähler. Nach oben hat der DAX also noch ein wenig Luft, es könnte durchaus über 12.500 bis 12.700/12.800 laufen im guten Fall.

Für den weiteren Sommer erwarten wir aber Teil 2 der Frühjahrskonsolidierung mit Test der alten Tiefs. Deshalb – Long-Positionen sind momentan Trading-Positionen, der übergeordnete Trend zeigt nach unten, vor allem, da die US-Aktien im Tech-Sektor super teuer sind. Absicherung hilft daher oder eben ein hoher Cash-Anteil. Der hat das Favoritendepot auch 2018 weit ins Plus geführt.

Auf weitere tolle Jahre

Ihr Team von Feingold Research