Wirecard und Cyan – das passt zusammen

Wirecard geht als Zahlungsdienstleister eine Kooperation mit Cyan – einem Spezialisten für Cyber-Security-Lösungen – ein. Das passt auf den ersten Blick, denn mit den steigenden Umsätzen im virtuellen Zahlungsverkehr steigt auch das Interesse von Betrügern, Hackern und Co. Die Cyan-Aktie zieht am Dienstag leicht an, Wirecard kann in einem schwachen Umfeld nicht profitieren. Wir empfehlen für die Aktie weiterhin Bonus-Papiere wie die WKN VF4HKN von Vontobel mit Barriere 75. 15 Prozent p.a. kann man mit der WKN HX7WQ9 von Onemarkets realisieren. Hier liegt die Barriere bei 90. Und wer es offensiv mag, erhält mit der WKN CP79HD 20 Prozent Rendite und 100er-Barriere. Alle Papiere kommen ohne Aufgeld aus, sind also risikoärmer als die Aktie. Wer offensiv traden möchte, greift zum Bull SR06J0 der Societe Generale.

Wir blicken auf die Pressemitteilung:

“cyan und Wirecard vereinbaren strategische Partnerschaft für Cyber-Security-Lösungen für Banken und Fintechs

Partnerschaft langfristig ausgelegt

Einbindung der “Endpoint Security”-Lösung von cyan in Wirecard-Apps

Nicht nur Apps, auch Endgeräte werden zukünftig noch besser geschützt

München, 9. Juli 2019 – Der weltweit tätige Innovationsführer digitaler Finanztechnologie Wirecard, der mit seinen Services sowohl Banken, Unternehmen und private Endkunden bedient, hat mit dem Münchner Cyber Security Spezialisten cyan eine langfristige Partnerschaft unterzeichnet, die das gemeinsame Ziel hat, Endgeräte der Kunden von Banken und Fintechs noch sicherer zu machen.

Finanzdienstleistungen werden immer stärker über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets konsumiert. Dadurch steigen die Anforderungen sensible Daten auf mobilen Endgeräten abzusichern, um damit Datendiebstahl und Datenmissbrauch zu verhindern.

Rund fünfzig Prozent aller Internetnutzer sind bereits einmal Opfer eines Cyber-Verbrechens geworden. Die Gründe sind mannigfaltig. Oft ist dies die unwissentliche Weitergabe von persönlichen Daten oder der unbewusste Download von Schadsoftware.

Durch die Einbindung der “Endpoint Security”-Lösung von cyan in von Wirecard entwickelte Apps, sind die Endgeräte zukünftig auch vor Identitätsdiebstahl, Viren, Malware und schädlichen Apps geschützt.

Kilian Thalhammer, VP Produkt Management Payment & Risk bei Wirecard: “Die von Wirecard entwickelten mobilen Applikationen erfüllen höchste Sicherheitsstandards im Hinblick auf Datensicherheit, Verschlüsselung, Autorisierung von Zahlungstransaktionen und der Authentifizierung des Konsumenten. Durch die Zusammenarbeit mit cyan können wir jetzt nicht nur die Sicherheit der Kundendaten innerhalb unserer Applikationen gewährleisten, sondern auch zur Sicherheit des gesamten Endgeräts beitragen. Der Leistungsumfang sowie die modulare Architektur der Lösung von cyan aber auch die Vielzahl gemeinsamer Bestandskunden haben uns überzeugt, in cyan einen exklusiven strategischen Partner für Endpoint-Security gefunden zu haben.”

Peter Arnoth, CEO cyan AG: “Wir freuen uns sehr, mit Wirecard zu kooperieren, um Transaktionen für Millionen von Kunden noch sicherer zu machen. Für uns ist dies ein weiterer Beweis, dass wir sowohl mit unserer technischen Kompetenz als auch mit unserer Kundenorientierung überzeugen konnten. Damit dokumentieren wir unseren Anspruch, neben Telekommunikationsnetzen auch Banken und Versicherungen mit unseren Lösungen für Endkunden auszustatten.”