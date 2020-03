Wirecard und Biontech – das muss man wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,



die Anleihe von Wirecard berappelt sich und Biontech – fällt dahin, wo sie hingehört. Wir hatten gestern früh vor der Aktie gewarnt bei 80 Euro und explizit 30 Euro als Kurzfristziel ausgegeben. Dennoch kauften Anleger die Aktie. Unverständlich. Gier trifft fehlendes Marktverständnis. Besser wäre gewesen, sich z.b mal eine Starbucks anzuschauen, die glatt halbiert war. Oder McDonalds oder eben auch Wirecard.



Unter Anlagegesichtspunkten mit Ziel 120. Nicht mit Ziel 270 wie mancher schreibt und gerne hätte. Damit solche Fehler nicht passieren und man in diesem hoch spannenden Markt das richtige tut, schulen wir Sie oder Euch am 4. April. Einen ganzen Tag lang. Mit allem, was Ihr zum Markt wissen müsst. Schaut mal die norwegische Krone zum Euro. Verrückt oder? Oder Starbucks und Uber. Warum Uber so stark?



Nun – alle bleiben daheim – Uber eats liefert. Selbst wenn keiner Taxi fährt und man da bei Uber zuerst dran denkt. Dieses Denken wollen wir mit Euch trainieren und Aktien, ETF-Auswahl, Produkte und Trading. 4.4 – von 9.30 bis 15.30 Uhr. Ihr braucht nur Euren Laptop und werdet uns sehen. Anmeldung und Info – info@feingold-research.com