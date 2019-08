Wirecard trotzt dem Börsenklima

Wirecard kann am Dienstag wieder über 145 Euro klettern. Kurzfristig hat die Aktie wieder positives Momentum aufgebaut. Am Montag konnte Wirecard eine Klageabweisung in Indien vorweisen. Zuvor hatte man verschiedene externe Gutachten vorgelegt, welche die Vorwürfe entkräfteten. Wirecard-Chef Braun verbreitete am Freitag noch gute Stimmung auf Twitter. In den vergangenen vier Wochen habe man drei Verträge abschließen können, die das Abwicklungsvolumen des Vorjahres übertrumpfen könnten. Wirecard-Bullen greifen weiterhin zum Turbo GA7QQQ mit Hebel 8.

