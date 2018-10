Wirecard – traumhaftes Signal

Die besten Prognosen von Analysten sind oft auch die besten Signale. Beispiel gefällig? Wir glauben bei Wirecard maximal an einen Seitwärtstrend, haben deshalb Inlinerund Discounterals Prio eins im Angebot und empfehlen diese zum Kauf. Bei knapp 200 Euro hatten wir einen Discount-Put ins Favoritendepot genommen, welches 2018 läuft und läuft – plus 10 Prozent seit Jahresbeginn. Weit vor dem DAX und EXKLUSIV für unsere Abonnenten. Bitte und gerne hier anmelden - Sie werden Spaß daran haben. Doch zurück zu den Analysten: Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hatte Wirecard von “Neutral” auf “Outperform” hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 265!!! Euro angehoben – am 7.9. Der Zahlungsabwickler erschienen nach der Kursrally der vergangenen Monate vielleicht hoch bewertet, schrieb Analyst Alexandre Faure in einer Studie. Der Experte sieht aufgrund der Innovationskraft und der Marktchancen aber noch für lange Zeit hohes Wachstumspotenzial. Nun raten Sie mal, wann das Top in Wirecard war? Genau – am 5.9. Vermutlich genau an dem Tag, an dem die Analyse verfasst wurde.

Kleiner Extra-Hinweis: Den Inliner auf WC handeln Sie entweder via Floribus oder via Börsenplatz Gettex kostenfrei. So haben Sie doppelt was vom Produkt.