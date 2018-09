Wirecard – strahlendes Kursziel dank…

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wirecard nach einer Roadshow mit dem Konzernchef in Paris auf “Buy” mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Markus Braun habe eine strahlende Zukunft mit enormem Potenzial außerhalb Europas avisiert, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ziele des Zahlungsabwicklers für 2020 seien konservativ. Die Aktie gehört zu den Favoriten des Experten. Unsere Auswahl auf Wirecard lautet:

Wirecard Turbo-Bear - MF6T7E /Turbo-Bull MF7C04

Wirecard Discount-Put - HX40V8 / HX40V9 / HX40VM

Wirecard OS-Call - TR3L9N

In unserem Depotdienst haben wir am Montag eine Position auf Wirecard aufgebaut. Mehr Informationen hier…