Wirecard – so ist die Lage

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es war mal wieder an der Zeit – schwarz auf lachsfarben meldete sich die FT mit einer neuen Geschichte zu Wirecard und die Aktie gibt deutlich nach. Was ist nun der Stand? Einer der wichtigsten Manager in der Wirecard-Affäre ist für den Zahlungsdienstleister untergetaucht, seit dem 09. Februar nicht erreichbar und wurde laut Wirecard freigestellt. Laut Bericht in der ”Straits Times” kam es zudem auch am 20. Februar und am 05. März zu Durchsuchungen im Singapurer Büro von Wirecard. Das Unternehmen sagt dazu: “Das ist ein normaler administrativer Prozess. Wir kooperieren vollumfänglich mit dem CAD und sind überzeugt, dass sich die ganze Angelegenheit sehr rasch klären wird.” Wirecard-Chef Braun ergänzte ”Der Mitarbeiter ist freigestellt bis zum Ende der Untersuchung. Dies ist ein völlig normaler Prozess.” Die Aktie fällt am Mittwoch auf 120 Euro.

Wer von Wirecard überzeugt ist greift auch weiterhin zu. Unsere Favoriten sind Bonus-Zertifikate wie PZ6K28 und HX833Y. Der Schein der UniCredit liefert 40 Prozent Rendite und lässt sich via Floribus/Börse München nahezu kostenfrei handeln. Wer es offensiver mag, greift zum Turbo Bull DDV9C4 oder ST80WP. Hier liegt der Knock-Out unter dem Jahrestief. Wer von Wirecard überzeugt ist und mit Kursen über 120 Euro rechnet, greift zum Discount-OS HX7W8B.