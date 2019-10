Wirecard – so handelt die bekannte Short-Sellerin

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Sich auf Wirecard einzuschießen, ist bekanntlich nicht schwer, denn Futter ist genug da. Spannend ist aber, wie eine Frau dies begründet, die schon Tesla oder Valeant auf der Liste hatte. Für Fahmi Quadir dürften die aktuellen Tage Festtage sein. Wer sich short oder long anschließen will, sollte auf alle Fälle Optionsscheine meiden aufgrund der immens hohen Volatilität. Das *neue* Turbo-Werkzeug für Trader lautet am Freitag: LONG - WKN GA5RK7. Short – WKN GB478J.



Beide Papiere hoch im Hebel, kostenfrei handelbar via Flatex, ein Cent Spread. Sie begründet in Interviews, warum das so ist: “Ich bin fasziniert von Unternehmen, die über einen langen Zeitraum glaubwürdigen Anschuldigungen ausgesetzt sind, aber immer irgendwie davonkommen”, sagt sie. Seit 10 Jahren sieht sie diese Variante bei WDI. Fahmi Quadir rät ”die Kernkompetenzen von Wirecard und die in diesem Jahrzehnt gemeldeten Erfolge zu analysieren und sich zu fragen, ob das zusammenpasst”. “Was zu gut ist, um wahr zu sein, ist normalerweise nicht wahr”, meint sie.”Es gibt weitaus einfachere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, als short zu gehen – insbesondere bei der Größe der Positionen, die Safkhet einnimmt. Aber ich bekomme eine moralische Befriedigung, wenn ich das tue”, so Quadir. Ob ihr die Übung gelingt, das wird man sehen.