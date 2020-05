Wirecard: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Das Zahlungsdienstleistungsunternehmen (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) konnte am 08.05.20 ein neues Kaufsignal generieren (wir hatten HIER berichtet). In der Folge kam es auch zu Zugewinnen bis auf 94,33 Euro, ehe wieder der Rückwärtsgang eingelegt wurde. Heute fällt der Kurs den dritten Tag in Folge bis auf aktuell 82 Euro. Damit trübt sich charttechnisch die Lage wieder deutlich ein. Unsere Longposition befindet sich weiter im Markt, den StopLoss belassen wir auf 79,65 Euro.

Wirecard Tageschart

