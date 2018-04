Wirecard – schwarzes Schaf gefunden

Zugegeben, wir stehen mit unserer Vorsicht bei der Aktie von Wirecard recht allein da. Analysten sind extrem optimistisch, der Kurs rannte, doch bei 105 Euro hatten wir unsere Short-Empfehlung ausgesprochen. Als heißen Tipp geben wir weiterhin ein Investment in die ausgesuchten Inlinerundzu bedenken, im Favoritendepot liegt mit derschon ein gutes Papier im Rennen. Doch nun haben wir ein weiteres schwarzes Schaf bei Wirecard ausgemacht. Tatsächlich bremst doch die DZ die Party. Sie hat die Aktien von Wirecard nach Zahlen bei einem fairen Wert von 87 Euro auf “Verkaufen” belassen. Der Zahlungsabwickler habe weiterhin vom dynamischen Trend in Richtung e-Commerce und bargeldlosem Zahlungsverkehr profitiert, schrieb Analyst Harald Heider in einer ersten Einschätzung. Er hob seine Umsatzschätzungen für 2018 und die Folgejahre etwas an, ließ die operativen Gewinnprognosen aber weitgehend unverändert. Heider hält die Aktie auch im Branchenvergleich für überbewertet.

Ganz anders sehen es die Goldmänner: Man hat die Aktie von Wirecard nach einer Technologie- und Internetkonferenz der US-Investmentbank auf der “Conviction Buy List” mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Gespräche mit dem Management des Zahlungsabwicklers hätten ihn ermutigt und seine positive Investment-Einschätzung weiter untermauert, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie. Wir müssen da grinsen. Denn Conviction Buy und Goldman…oh je…