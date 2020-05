Wirecard: schlechte Nachrichten!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die schlechten Nachrichten bei Wirecard scheinen nicht abzureißen – und die Serie als meistgehandelte Aktie in Stuttgart ebenfalls nicht. Wegen der verspäteten Vorlage des Jahresabschlusses für 2019 droht Wirecard nun eine Geldstrafe von bis zu einer Million Euro. Die Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts war letzten Donnerstag abgelaufen. Wirecard begründet dies damit, dass sich die Beschaffung von Unterlagen durch die Corona-Krise vor allem bei den Auslandstöchtern verzögert habe. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.