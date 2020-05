Wirecard mit roter Laterne!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Und wieder mal war Wirecard Umsatzspitzenreiter und meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass die BaFin Wirecards Aussagen vor der Veröffentlichung des Sonderprüfungsberichts genauer inspizieren will, flatterte gestern die nächste schlechte Nachricht in Form einer Klage vor Gericht ins Haus: Wirecard sei wegen falschen, unterlassenen und unvollständigen Kapitalmarktinformationen gegenüber den Aktionären schadenersatzpflichtig. Wirecard habe dem Kapitalmarkt gravierende Mängel in seinem Compliance-System verschwiegen. Für die Wirecard-Aktie ging es daraufhin gestern bis auf 85,62 Euro bergab. EUWAX

