Wirecard – operativer Pessimismus als neuer Bremsklotz?

Wow, mehr als 100 Prozent Differenz zwischen den letzten Kurszielen bei Wirecard. Die Analysten liegen zwischen 235 und 115 Euro. Wir blicken auf die Studien. Kurzfristig sind wir eher auf der Seite der Bären. Wir rechnen in den kommenden Tagen und Wochen mit erneuten Anschuldigungen der FT. Der jüngste Bericht hatte es in sich, sollten sich die Vorwürfe erhärten, würden die Bären wieder das Zepter übernehmen. Wir haben daher in unserem Depot-und Tradingdienst am Montag bei 136 Euro den Turbo-Bear HX7PJU von Onemarkets empfohlen. Zuletzt hatten wir neun positive Wirecard-Trades in Folge vorzuweisen. Der Schein ist mit Hebel 7 für mutige Trader die richtige Wahl. Wer sich jedoch den bullischen Analysen anschließen möchte, greift zum Bull GA58LG von Goldman Sachs. Für unsere Abonnenten gab’s am Morgen die passende Einschätzung zu China und den Einkaufsmanagerindizes. Unsere Empfehlung liegt weiterhin auf der Short-Seite beispielsweise sehr offensiv mit dem Turbo-Bear MF9YEC oder etwas moderater mit dem Bear MC14V9. Beide bei Flatex kostenfrei handelbar.

Damit würde der Einstieg der Softbank vorerst verpuffen. Bislang überzeugt die Rally mit knapp 136 Euro nicht unbedingt. Die Vorbehalte gegenüber der Aktie sind hoch. Dennoch sind die meisten Analysten weiterhin sehr positiv gestimmt.

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Wirecard auf “Verkaufen” mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Den geplanten Einstieg des japanischen Mischkonzerns Softbank beim Zahlungsabwickler werte er positiv, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine beibehaltene Verkaufsempfehlung basiere auf der Annahme, dass Wirecard das aktuell hohe Umsatz- und Ergebniswachstum langfristig nicht werde halten können. Dieser Pessimismus ist operativ begründet, da bräuchte es nicht einmal eine FT.

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wirecard nach dem Geschäftsbericht 2018 von 220 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Die Ergebnisse der Prüfung durch EY stärkten seine Ansicht, dass die wiederholten Vorwürfe der “Financial Times” an den Zahlungsabwickler unberechtigt seien, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einem höheren Cashflow.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wirecard nach dem verschobenen Jahresbericht von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Aus operativer Sicht sei der Zahlungsabwickler auf bestem Wege zu weiter imposantem Wachstum, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Testat der Wirtschaftsprüfer stärke nach den jüngsten, unbestätigten Vorwürfen das Vertrauen.

Quelle: dpa-afx, eigene