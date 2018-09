Wirecard – noch 40 Prozent Potential?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist weiter in aller Munde. Unseren jüngsten Beitrag für CapitalWir haben zuletzt unsere Zweifel aufgezeigt, dass die Aktie mittelfristig weiter durchstarten kann. Die Analysten der BNP Paribas zeigen jedoch Mut und rufen das Kursziel 265 Euro aus. Die französische Investmentbank hat Wirecard von “Neutral” auf “Outperform” hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 265 Euro angehoben. Zahlungsabwickler erschienen nach der Kursrally der vergangenen Monate vielleicht hoch bewertet, schrieb Analyst Alexandre Faure in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Der Experte sieht aufgrund der Innovationskraft und der Marktchancen aber noch für lange Zeit hohes Wachstumspotenzial. In unserem neuen Depot-Dienst und Videonewsletter haben wir ebenfalls eine Position auf Wirecard aufgebaut. Wer alle Infos haben möchte schickt eine Mail an nicolas@feingold-research.com oder hinterlässt einen Kommentar unter diesem Beitrag. Dort halten Sie eine Erklärung und alle WKNs mit einem spannenden Trade auf Wirecard.