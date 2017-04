Wirecard mit neuem Rückenwind

Wirecard bleibt auf der Überholspur. Nach guten Zahlen hat die Privatbank Hauck & Aufhäuser die Einstufung für Wirecard nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf “Buy” mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Eckdaten seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Donnerstag. Unsere Auswahl auf Wirecard bleibt bullish – der Turbo mit der WKN TD8F88 oder der Bonus CE71G2 mit 8,5Prozent Seitwärtsrendite per anno.

Zu den Zahlen:

In den ersten drei Monaten des Jahres zog der Umsatz laut den vorläufigen Zahlen um 31 Prozent auf 274,8 Millionen Euro an. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug das Plus im ersten Quartal 32 Prozent auf 81,6 Millionen Euro. Damit übertraf Wirecard, das mit einem Börsenwert von 6,7 Milliarden Euro zu den wertvollsten Werten im TexDax zählt, die Erwartungen der Experten.

Der Wirecard-Vorstand erwartet weiter ein starkes Geschäftsjahr 2017 und bestätigte seine Gewinnprognose. Demnach soll der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 382 bis 400 Millionen Euro steigen – das wäre ein Plus von bis zu 30 Prozent. Experten stufen den Ausblick als eher konservativ ein. Das Unternehmen geht traditionell vorsichtig ins Jahr.

Quelle: DPA-AFX

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die vier Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 27.04.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

