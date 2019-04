Wirecard – nächste Attacke der FT und der behavorial finance-Ansatz

“Und bin so klug als wie zuvor..” denkt man in diesen Tagen bei Wirecard. Denn die (vermeintlichen) Zahlen liegen auf dem Tisch. Wirecard hat das Testat und den Bericht von E&Y wie erwartet erhalten. Dennoch hängt der Aktie die FT im Rücken. Nach dem Bericht am Mittwoch fiel die Aktie nach der Bilanzpressekonferenz auf 130 Euro. Die nächste Attacke der FT scheint nur eine Frage der Zeit? Auf der anderen Seite stehen die Bullen, die am Mittwoch schon einen guten Schritt hin zur 150er Marke gesetzt haben. Wir sehen bei Wirecard einen Trading-Markt. Unter 130 greifen Sie bei den Turbo-Bullsoderzu. Knock-Out zwischen 96 und 97 Euro. Über 140 Euro bauen Sie die Position wieder ab. Warum dies KEINE Anlage- sondern eine Tradingstrategie ist, die seit etlichen Wochen bei uns prima funktioniert, das haben wir mehrmals erläutert.die Performance der WDI-Trades spricht sich rum und wir versprechen – weiter kein sinnfreies Rumzocken, sondern klare Ansagen nach dem Behavorial Finance-Ansatz. Was das ist und warum Ihnen dies als aktiver Anleger so sehr hilft, das hören Sie von uns täglich im Video ebenso wie Sie zahlreiches Research bekommen und Investmentvorschläge. Wir bringen Sie durch den Markt!

Zurück zu WDI nochmal: Langfristig dürften viele Aktionäre die 200 fest im Blick haben. So auch bei der Baader Bank. Dort hat man die Einstufung für Wirecard nach endgültigen Jahreszahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Zahlungsabwicklers seien zwar schwächer als die vorläufigen Eckdaten ausgefallen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch seien Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) organisch stark gewachsen. Insofern sei die Aktie derzeit unterbewertet.