Wirecard: Die nächste Attacke

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Damit war zu rechnen: Während es in den vergangenen zwei Wochen relativruhig um die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard geworden war,nachdem die BaFin ein Leerverkaufs-Verbot ausgesprochen hatte, kommt nunwieder neue Unruhe auf. Und es ist wieder einmal die britischeFinanzzeitung Financial Times, welche die jüngsten Turbulenzen anstößt.Der inzwischen nicht unumstrittene verantwortliche Redakteur meldete,dass die Firma bereits seit Anfang Februar keinen Kontakt mehr habe zudem Manager, der eine große Rolle bei dem vorgeworfenen Bilanzskandalspielen würde. Als Grundlage für diese Behauptung wurde aufGerichtsunterlagen aus Singapur verwiesen. Wirecard konterte, dass mansehr wohl Kontakt hätte und dass es grundsätzlich üblich sei, dass derfragliche Mitarbeiter bis zum Ende der Untersuchung freigestellt wäre.Die ganze Angelegenheit bleibt äußerst dubios. Zumal man dazu auchwissen muss, dass in den Wochen zuvor insbesondere ein Mister FraserPerring über Twitter Meldungen absetzte, die den Schluss zuließen, dassdem Mitarbeiter irgendetwas passiert sei. Fraser Perring ist im Marktkein Unbekannter. Denn er war der Urheber einer Anti-Wirecard-Studie desangeblichen Researchhauses Zatarra Research, die im Februar 2016ebenfalls von der Financial Times und von dem jetzt involviertenRedakteur thematisiert wurde und dafür sorgte, dass die Wirecard-Aktiedamals kräftig in die Knie ging.In der Folge kam beispielsweise die Staatsanwaltschaft München zumErgebnis, dass es sich hierbei um eine Marktmanipulation gehandelt habe,weshalb Perring einen Strafbefehl bekam. Bleibt die Frage, warum dieseAttacken jetzt erneut kommen, wo doch neue Leerverkäufe aktuell verbotensind. Dabei gilt es zu bedenken, dass vor dem Verbot engagierteShortseller ihre Positionen größtenteils noch halten und solche Attackensomit weiterhin nützlich sind.Aber Wirecard macht es ihnen derzeit auch recht einfach. Denn seitWochen trommelt das Unternehmen zwar dafür, dass mit der Vorlage desAbschlussberichtes der beauftragten Singerpurer Anwaltskanzlei dieVorwürfe letztendlich geklärt werden. Doch dieser Bericht liegt nun ebenimmer noch nicht vor. Äußerungen vom Wochenende von Vorstandschef MarkusBraun, die darauf abstellten, dass sich der Markt sehr schnell wiederauf das sehr gute operative Geschäft wird konzentrieren können, sorgtenzwar zum Wochenbeginn für kräftige Kurszuwächse, die allerdings nunwieder einkassiert wurden. Letztlich gilt nach wie vor: Nichts ist klarund immer neues Störfeuer bleibt möglich. Deshalb bleibt auch die Aktieverwundbar und spekulativ. Allerdings sehen wir unter Berücksichtigungder letzten 14 Tage unsere bisherige Halten-Empfehlung als weiterhingerechtfertigt an.