Wirecard: Die nackte Panik!

Ausverkaufsstimmung an den Börsen! Am heutigen Dienstag zeigen sich die Märkte im bisherigen Verlauf des Vormittags dunkelrot. Besonders stark unter die Räder kommt dabei der Wirecard Kurs (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF). Nachdem die Aktie gestern bereits die 200-Tage Linie (blau) nach unten durchbrach, geht es heute nochmal eine Etage tiefer! Der Wert startete schon mit einer Kurslücke nach unten bei 129,50 Euro und steht aktuell bei nur noch129,00 Euro. Damit ist das Hoch vom September (knapp 200 Euro) mittlerweile meilenweit entfernt. Wir würden hier den Ausverkauf abwarten und NICHT ins fallende Messer greifen!

Wirecard Tageschart

