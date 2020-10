Wirecard: Das muss jetzt gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie konnte am 16. Oktober noch einmal einen starken Anstieg verzeichnen. Der Kurs, der kurz zuvor auf ein neues Tief bei 0,580 Euro zurückgefallen war, stieg explosionsartig an und drang in der Spitze bis auf 0,815 Euro vor. Lange behaupten konnten die Bullen das erhöhte Kursniveau jedoch nicht.

Die Aktie ist in der Zwischenzeit bis in den Bereich von 0,60 Euro zurückgefallen und die Bullen ringen nun darum, einen Anstieg über den EMA50 auf Stundenbasis zu vollziehen und den kurzfristigen Abwärtstrend zu brechen. Der gleitenden Durchschnitt verläuft aktuell bei 0,62 Euro. Er ist erreicht, konnte heute aber nur punktuell überwunden werden.

Gelingt den Käufern in den nächsten Tagen ein nachhaltiger Anstieg über den EMA50 auf Stundenbasis und den nahezu auf gleichem Niveau verlaufenden kurzfristigen Abwärtstrend, könnte der Anstieg bis an den Widerstand bei 0,66 Euro fortgesetzt werden. Danach sollte die Marke von 0,70 Euro überwunden werden, damit der Widerstand bei 0,73 Euro erreicht werden kann.

Scheitern die Käufer jedoch daran, einen nachhaltigen Anstieg über den EMA50 auf Stundenbasis zu vollziehen, droht ein Rückfall auf das Tief vom 21. Oktober bei 0,580 Euro. Es ist das bisherige Allzeittief. Sollte es signifikant unterschritten werden, könnten die Verkäufer darangehen, die Wirecard-Aktie bis in den Bereich der 0,500-Euro-Marke abtauchen zu lassen.

from

Finanztrends by Dr. Bernd Heim

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.