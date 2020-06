Wirecard meldet Insolvenz an!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Beim DAX herrscht heute ordentlich Bewegung: War der deutsche Leitindex am Morgen noch unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht, konnte er sich angeschoben von einem besser als erwartet ausgefallenen GfK-Konsumklimaindex wieder bis auf 12.224 Punkte vorarbeiten. Mit der Wiederaufnahme des Handels bei Wirecard ließ der DAX jedoch abermals Federn und notiert am Mittag bei 12.140 Punkten rund 0,4% im Plus.Trotz der Handelsaussetzung ist Wirecard heute in Stuttgart Umsatzspitzenreiter und meistgehandelter Wert. Dabei bricht die Aktie erneut 76% ein, im Tief notierte sie bei 2,12 Euro. Am Morgen hatte der Wirecard-Vorstand entschieden, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu beantragen. Als Gründe wurden eine drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung genannt. Daraufhin wurde die Aktie eine Stunde lang vom Handel ausgesetzt.Die heute in Stuttgart sehr rege gehandelte Lufthansa-Aktie gibt bis zum Mittag 8,2% ab. Aktuell hält die Lufthansa eine außerordentliche Hauptversammlung ab, um über das ausgehandelte Rettungspaket zu entscheiden. Großaktionär Thiele hat inzwischen angekündigt, dem Paket zuzustimmen. Auch die EU-Kommission hat für das Rettungspaket der Bundesregierung grünes Licht gegeben. Außerdem konnte sich die Lufthansa mit der Gewerkschaft UFO auf ein Sparpaket verständigen, das Einsparungen von 500 Millionen Euro bis Ende 2023 vorsieht.Bei Netcents, einem Unternehmen für Krypto-Zahlungstechnologien, geht es derzeit Schlag auf Schlag: Erst sicherte sich Netcents eine Kreditlinie über 1,4 Milliarden US-Dollar, um Handelsabwicklungen zu betreiben. Dann kündigte Netcents an, allen in den USA ansässigen Händlern eine tägliche Zahlungsabwicklung zu bieten. Verzögerungen bei der Zahlungsabwicklung seien bisher das größte Hindernis bei der Akzeptanz von Kryptowährungen durch Händler. Die Stuttgarter Anleger scheinen von den Nachrichten angetan zu sein, die Netcents-Aktie klettert am Donnerstag über 43%.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.