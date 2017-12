Wirecard macht Aktionäre glücklich

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Glückliche Gesichter gibt es bestimmt bei den Aktionären der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060 / OTC-Symbol: WRCDF), auch wenn sich die Aktien des Aschheimer Bezahldienstspezialist, nach einem rund 135 % Kursanstieg im Hoch, eine kleine Verschnaufpause gönnen. Am letzten Handelstag im Jahr 2017 schloss der Titel bei rund 93,- EUR, was einem Kursplus, gegenüber dem Jahreswechsel 2016/2017, von rund 128 % entspricht. Charttechniker sehen in der Verschnaufpause kein Problem, sondern vielmehr ein Akt des Kraft sammelns. Daher halten sie für die kommenden Monate deutlich höhere Kursniveaus für wahrscheinlich. Da die Wirecard AG am Allzeithoch notiert seien charttechnisch alle Widerstände nach oben rausgenommen, wobei sich nach unten starke Widerstände im Bereich 90,- EUR und ein noch stärkerer im Bereich 80,- EUR etabliert hätten, so die Chart-Profis.

Quelle: Finanztreff.de

Aber auch operativ läuft es bei dem süddeutschen Bezahldienstleister optimal! Der boomende Online-Handel und die Wachstumschancen im Bereich Mobile Payment sorgen für Anlegerfantasien, auch noch über das Jahr 2018 hinaus. Denn moderne Bezahlsysteme funktioniert nicht ohne Konzerne wie die Wirecard AG.

Mitte Dezember gelang es dem Bezahlspezialist ein Geschäft mit der Crédit Agricole Payment Services abzuschließen. Die Unternehmen haben mit exklusiven Verhandlungen einer strategischen Partnerschaft begonnen, wozu bereits ein ‚Letter of Intent’ unterzeichnet wurde. Demzufolge sollen den Handelskunden der Banken der Crédit Agricole-Gruppe in Frankreich und Europa innovative und leistungsstarke elektronische Bezahldienste angeboten werden.

Eine exklusive Partnerschaft für Zahlungsakzeptanz und ‚Acquiring’, auf Basis differenzierender Echtzeit-Technologie sowie innovativer Dienstleistungen, stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Markteinführung von ‚Omni-Channel’-Zahlungsakzeptanz und ‚pan-europäische Acquiring’-Angebote für französische Handelsunternehmen sowie Marktplätze und schnelle ‚Onboarding’-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen in Frankreich.

Durch diese Partnerschaft können beide Partner, mit ihren jeweiligen Stärken, von dem sich beschleunigenden Trend zur Digitalisierung von Zahlungsprozessen profitieren.

Die operativen Wachstumsraten erfreuen auch die Analysten. Denn für 65 % von ihnen ist die Wirecard AG ein klarer Kauf. Für die restlichen 35 % unter ihnen, die Wirecard bewerten, sind die Aktien eine gute Halteposition und Verkaufsempfehlungen für den Titel gibt es keine.

