Wirecard kommt nicht zur Ruhe und ist zum Wochenauftakt in Stuttgart direkt wieder die mit Abstand meistgehandelte Aktie. Von den morgendlichen Gewinnen auf über 99 Euro ist bis zum Mittag allerdings nichts mehr zu sehen – im Gegenteil: Wirecard fällt bei einem Umsatz von rund 8,5 Millionen Euro um 5 Prozent auf 90 Euro. Am Freitag nach Börsenschluss hatte Wirecard bekannt gegeben, dass der Vorstand umgebaut und interne organisatorische Prozesse verbessert werden sollen. EUWAX

