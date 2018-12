Wirecard – klare Ansage aus der Schweiz

Liebe Leser von Feingold Research, Stand 3.12.2018 zeigt unser Favoritendepot, das es exklusiv für unsere Abonnenten täglich frisch zu verfolgen gibt – natürlich mit jeder Transaktion minutengleich übermittelt – ein Plus seit 1.1.18 von 10 Prozent. Unser Gap zum DAX bleibt damit bei rund 21 Prozent in diesem Jahr. Gaps im DAX werden gewöhnlich geschlossen irgendwann – so wie jenes vom 3.12 am Montag nach dem G20-Gipfel – doch unseres hoffentlich nicht;-). Deshalb – bis 31.12 gibt es für Sie noch viele weitere Anlageideen, auch hier im freien Bereich. Heute – Wirecard. Unsere Favoriten: 1) Der Discounter mit WKN VS0464 – Rendite xxx Prozent. 2) Ein Inliner auf Wirecard – WKN HX5GVW mit Barrieren bei 120 und 190 Euro. Was es zu Wirecard momentan zu sagen gibt? Die UBS auf alle Fälle ist optimistisch: Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Wirecard nach Investorentreffen auf “Buy” mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der auf Handelsunternehmen und Verbraucher ausgerichtete Ansatz mit Bezahllösungen sei einzigartig und werde die langfristigen Wachstumsambitionen des Zahlungsabwicklers stützen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie.