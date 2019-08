Wirecard – kippt der letzte um?

Zahlungsdienstleiter werden bei Investoren sehr gerne gesehen. Wir hatten über den Kauf von Heidelpay berichtet. Die Wirecard-Aktie musste erst einmal die “sell on good news” verarbeiten. Als Beimischung im Depot muss man die Aktie aber haben. In zwei Tranchen. Tranche eins kaufen sie jetzt in die Schwäche hinein – WKN GR7QR6. Kurs 2,70 Euro. Investieren Sie 50% der geplanten Summe für Wirecard-Turbos. Der Hebel liegt bei 5. Im Bereich Anlagepapiere erwerben Sie mit Cap 150 Euro den Discounter GA5XHH – 14 Prozent Seitwärtsrendite bei Laufzeit März 20. Einen bemerkenswerten Wandel zeigt übr. Independent Research zu WDI. Der Sprung im Kursziel ist bemerkenswert, die Studie flatterte uns gerade in die Mailbox.

Wir sondieren gerade alle Research-Ansätze für unsere Abonnenten und leiten die passenden vola-bezogenen Trades daraus ab. Am 10. Mai hatten wir unseren Abonnenten eine exklusive Auswahl an Vola- und Sentiment-Bezogenen Investments auf Wirecard herausgesucht – siehe unten. Durch die Bank liegen sie zwischen 10 und die unten angepeilten 50% – HX9EWN – vorne. Morgen gibt es exklusiv ein neues Wirecard-Spezial – hier.

Spannend ist, dass mit Citigroup eig. nur noch ein Haus über bleibt, das WDI negativ sieht mit Ziel 100 Euro. Dies resultiert aus dem Mai, als die Vorwürfe der FT noch großes Thema waren. Die Einschätzung von damals könnte bald kippen, dann sind alle Analysten auf neutral oder bullisch, im Schnitt mit Ziel 200 Euro.

Das Analysehaus Independent Research hat Wirecard nach Quartalszahlen gerade von “Verkaufen” auf “Halten” hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 162 Euro angehoben. Der Zahlungsdienstleister habe umsatz- und ergebnisseitig das üblich deutliche Wachstum gezeigt und überwiegend etwas besser abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bedeutsamer als die angehobene operative Ergebniszielspanne (Ebitda) für 2019 seien die höheren Ziele für das Transaktionsvolumen und den Umsatz im kommenden Jahr. Jost hob seine Schätzungen an.

Unsere Mail vom 10. Mai zu Wirecard:

45% der Umsätze in Zertifikaten liefen am Dienstag in Wirecard ab. Das ist eine unglaubliche Zahl. Viele von Ihnen mögen die Aktie auch. Wir sind seit Wochen täglich für Sie da mit der Aktie, doch heute wollen wir Ihnen etwas Besonderes liefern. Ein Spezial. Und zwar eines in drei Schritten. Wir hatten schon angesprochen, wie speziell die Konditionen in Wirecard noch kurze Zeit sein sollten. Wir haben für Sie im Spezial nun die besten Produkte auf Wirecard mit Rendite 10, 25 und 50 Prozent. Wir beginnen mit 25 Prozent Seitwärtsrendite pro Jahr – der Mitte also. Auch die 50-Prozent-Variante und die 10-Prozent gibt es hier natürlich komplett und sofort.

Für jeden Emittenten haben wir ihnen eine passende Trading-Aktion aufgelistet…

Wirecard – Renditeziel 25%

DS7H8M - Discounter auf WDI. 25 Prozent Rendite p.a. von der Dt.Bank / kostenfrei bei ING-Diba handelbar…

HX7WQC Wirecard Bonus Barriere 90 Euro. Von UniCredit / kostenfrei handelbar via Floribus und Gettex/Börse München

Discount-Call MC03SW Basis 85, Cap 105 Euro. Von Morgan Stanley / kostenfrei bei Flatex handelbar

Wirecard – Renditeziel 10%

Bonuspapier Wirecard Laufzeit März 2020 von Societe Generale mit 50%!! Barrierenabstand / günstig bei Finanzen.net und Onvista Broker handelbar. ST8Z51 Discounter 10% p.a Laufzeit Dezember 19 Soc. Generale DC3F9C Aktienanleihe Laufzeit Dec19 von Deutsche BankInline-Optionsscheinvon Morgan Stanley Discount-Put