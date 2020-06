Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Machen wir uns nichts vor – Wirecard ist am Ende. Die Meldung von heute ist ein Desaster und es bleibt eine Frage – was zur Hölle haben die Wirtschaftsprüfer in den letzten Jahren gemacht? Was zur Hölle haben sie geprüft? Oder haben sie nur kassiert und waren schlicht unfähig? Wir sind sprachlos über das, was bei Wirecard passiert, auch wenn wir es für möglich gehalten hatten im schlimmsten Fall. Wir gehörten nicht zu den Fans, wurden oft beschimpft als Short-Anhänger, dabei waren und sind wir neutral. Diese Neutralität sagt heute aber auch – Desaster und DAX-Ausschluss. Selbstredend.