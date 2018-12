Wirecard – irres Ziel 2019 und die mysteriöse Zahl aus den USA

240 Euro – soviel sollen es 2019 bei Wirecard sein, wenn es nach HSBC geht. Wir schauen weiter unten, warum. Imliegt Ihre Grundposition mit der Sie agieren können. Dazu findet sich im Exklusivbereich das passende Anlagepapier. Genauso spannend sind die Zahlen 2018 im Vergleich zu 2000, 1973, 1941, 1931 und 1930, die wir Ihnen heute im Newsletter präsentiert haben. Dies sagt zusammen mit dem Fear Greed eine Menge zur Erwartung für 2019 aus und Sie haben das passende Handwerkszeug vorliegen mit dem Gewinne folgerichtig sein sollten. Selten findet man derart gute Indikatoren in Kombination.Schauen wir noch auf die Begründung bei Wirecard: HSBC hat die Einstufung für Wirecard auf “Buy” mit einem Kursziel von 240 Euro eingestellt. Die Aktie des Zahlungsabwicklers gehöre zu den 20 weltweit aussichtsreichsten, schwer gewichteten Werten im kommenden Jahr, schrieb Analyst Antonin Baudry. Wir sehen 160 Euro als mehr als realistisches Ziel an. Das genügt dann aber auch. In unserem Discount-Put im Favoritendepot sind fast 40 Prozent Gewinn drin. Sie drehen diese Position in der Struktur bitte in die WKN– 58! Prozent Seitwärtsrendite absolut bis März 19. Sowas finden Sie nicht jeden Tag.

