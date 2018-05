Wirecard – irres Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Ein Platz im DAX-Mittelfeld, gemessen nach Marktkapitalisierung? Wenn es nach Hauck & Aufhäuser geht wäre dies für Wirecard möglich. Die Privatbank hat das Kursziel für Wirecard von 122 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Damit würde Wirecard die Deutsche Bank knapp hinter sich lassen. In unserer Produktauswahl finden Sie seitwärts/absichernd die Inliner HX1L01 und HX1L00. Für Bären eignet sich der Put-OS HW9DPN, Anleger greifen zur Aktienanleihe DD8FZ5. Der Zahlungsabwickler dürfte auch 2018 organisch um mehr als 25 Prozent wachsen, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank seines hochgradig skalierbaren Geschäftsmodells sollte Wirecard zudem die Profitabilität unverhältnismäßig stark steigern können. Der Experte erhöhte seine Gewinn und Umsatzprognosen für die Jahre 2018 bis 2020.

Quelle: dpa-afx

Blicken wir auf die großen Charts von Franz-Georg Wenner…

DAX, Gold, S&P 500: Klare Handelsmarken auf der Ober- und Unterseite

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 28.05.2018:

DAX-Tageschart:

STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CQ397U Basispreis 11.750 13.100 Knock-out-Level 11.750 13.100 Laufzeit 28.06.2018 21.09.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM9S2H DM85NW Basispreis 2.520 3000 Knock-out-Level 2.520 3000 Laufzeit 29.06.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CQ38QF CQ38RB Basispreis 1250 1420 Knock-out-Level 1250 1420 Laufzeit 27.06.2018 27.06.2018

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW9F3H HW9F5G Basispreis 1,15 1,31 Knock-out-Level 1,15 1,31 Laufzeit 28.09.2018 28.09.2018

Trading-Ideen EUR/USD

STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

Trading-Ideen Brent