Wirecard – irre Spekulation

Liebe Leser, Reverse-Bonuszertifikate sehr nah an der Barriere, der DAX mit Hebel 100 oder Optionsscheine kurz vor dem Verfall – sie alle gehören zu den Umsatzspitzenreitern eines jeden Tages. Eine gar nicht so kleine Fangemeinde am deutschen Finanzmarkt möchte mit Spaß, aber eben auch höchstem Risiko handeln. Wir setzen dies ab sofort für Sie um, indem wir kombinieren. Wir suchen Basiswerte, bei denen ein „hopp oder top“, sprich höchste Gewinne oder Totalverlust, absolut drin sind. Heute – Wirecard als Basiswert, umzusetzen mit WKN HX7W89. Kursrichtung – Long mit einem Discount-Call und einem 110er Cap bei sehr kurzer Laufzeit (18.12).







Kurze Begründung unserer Idee: Die Aktie scheint ausgebombt und eine kurze Erholung wäre nötig. Der Discount-Call braucht “nur” eine Erholung über 110 Euro und würde sich dann verdoppeln. Unter 105 Euro verfällt der Schein wertlos.





Die maximale Haltedauer unserer Hopp oder Top-Trades soll wenige Stunden bis maximal 3 Tage sein. Wichtig – diese spezielle Kategorie richtet sich ausschließlich! an Leser und Anleger, denen höchstes Risiko wichtig ist und die daran Spaß haben, jedoch neben den sehr großen Chancen auch Verlust bis Totalverlust mit einkalkulieren. Die Trades sind losgelöst von unseren Abo-Diensten und unserem Exklusivbereich. Wir wünschen Ihnen mit diesem Service viel Spaß und Erfolg und selbst, wenn Sie es nicht umsetzen wollen, so können Sie die grundsätzlichen Ideen ja ein wenig nachverfolgen.