Wirecard integriert Payment Services bei Telenor

Telenor, mit über 3,1 Millionen aktiven Abonnenten ein führender Telekommunikationsanbieter in Bulgarien kooperiert mit der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), was den Kunden von Telenor Bulgaria eine größere Auswahl an digitalen Bezahlmethoden ermöglicht. Zudem können auch Kreditkartenzahlungen über die ‚MyTelenor‘-App des Anbieters getätigt werden.





















Die ‚MyTelenor‘-App ist eine mobile ‚Self-Care‘-App, mit der Kunden alle Telenor-Services mobil verwalten können und so z.B. ihre eigenen monatlichen Rechnungen sowie die Rechnungen anderer bezahlen, ihr Guthaben in Echtzeit aufladen und die Nutzung ihrer Datenpakete, Einkäufe und ‚Add-ons‘ verwalten. Telenor Bulgaria ist Teil der internationalen Telenor Group. Diese ist in ganz Europa sowie Asien tätig und kann über 170 Millionen Abonnenten in Mobilbereich vorweisen.

Die Integration von Wirecards Bezahldiensten in die ‚MyTelenor‘-App lässt die Abonnenten von Telenor Bulgaria ab jetzt auch von schnellen und sicheren Kreditkartenzahlungen profitieren. Somit wird den Kunden mit dieser neuen Lösung mehr Flexibilität angeboten, da individuell entscheiden werden kann, wie ihre Kreditkartendaten von Wirecard gespeichert werden sollen: Entweder für separate 1-Click-Zahlungen oder für monatlich wiederkehrende Zahlungen.





Evgenia Ovcharova, Digital Experience Director bei Telenor Bulgaria, sagte: „In Wirecard haben wir einen zuverlässigen Partner für unsere Zahlungserfordernisse gefunden. Mit Wirecards ‚Acquiring‘-Lösungen können wir flexibel auf praktische digitale Bezahllösungen übergehen, die von unseren hohen, kundenorientierten Standards gefordert werden.“ Man freue sich schon jetzt mit Wirecard weitere Dienste zu entwickeln. Auch Wirecard plant die Kooperation weiter auszubauen, sodass Telenor seine Prozesse über alle Vertriebskanäle hinweg kontinuierlich digitalisieren kann, ergänzte Philippe Laranjeiro, Head of Sales Telecommunications bei Wirecard noch.

Auch in Asien konnte Wirecard eine neue Kooperation eingehen. Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger hat mit Wirecard die chinesischen Mobile-Payment-Methoden ‚Alipay‘ und ‚WeChat Pay‘ eingeführt. Breuninger ist somit der erste deutsche Department Store, der in allen seinen elf Häusern die beiden führenden digitalen chinesischen Bezahloptionen anbietet.

Chinesische Touristen können so am ‚Point Of Sale‘ von ihrer präferierten mobilen Bezahllösung profitieren, da Breuninger die Wirecard ‚ePOS‘ App in sein Kassensystem integriert hat. Diese Lösung von Wirecard bietet ein digitales Ökosystem. Hier werden globale Zahlungsoptionen mit weiteren Mehrwertdiensten vereint.

Die Reiselust der Chinesen war für die Kooperation ausschlaggebend. Denn in 2017 wurden 12,4 Millionen Touristen aus Fernost in Europa gezählt. Experten rechnen mit einer Wachstumsrate von 68 % p.a., was für das Jahr 2022 einen Anstieg auf rund 20,8 Millionen bedeuten würde. Da das Einkaufen von Luxuswaren wie Designer-Handtaschen, Schuhen und Bekleidung bei chinesischen Besuchern schon als fester Bestandteil des Urlaubs gezählt werden kann, sind die elf Breuninger-Häuser entsprechend ein beliebtes Ziel für diese Zielgruppe.

„Bei vielen chinesischen Touristen ist Luxus-Shopping ein fester Bestandteil des Urlaubs in Europa. Breuninger ist mit seinem ausgewählten Sortiment an internationalen Designermarken daher eine sehr beliebte Shopping-Destination für Asiaten. Die Digitalisierung unseres Serviceangebots hat für uns hohe Priorität. Die Integration von ‚Alipay‘ und ‚WeChat Pay‘ an allen Breuninger-Standorten ist somit ein logischer Schritt um das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern“, verdeutlichte Breuningers CEO Holger Blecker.



Auch die Wirecard AG freut sich über den Neukunden mit dem man nun gemeinsam die Digitalisierung von Zahlungsprozessen im Einzelhandel gestalten wolle. ‚Alipay‘ und ‚WeChat Pay‘ haben sich in den vergangenen Jahren in Europa als beliebter Einstieg in genau diese Digitalisierung erwiesen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Breuninger und in Zukunft diese Kooperation auf weitere ‚Omnichannel‘-Bereiche auszuweiten“, gab sich Markus Braun, CEO der Wirecard AG optimistisch.





