Wirecard: gute Nachricht!

Nach den herben Verlusten der letzten Tage versucht sich Wirecard an einer positiven Nachricht: Der Hauptversammlung am 2. Juli sollen drei neue Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagen werden, darunter Hauke Stars, die bereits dem Konzernvorstand der Deutschen Börse angehört und bei Fresenius im Aufsichtsrat sitzt. Sie soll ihre Expertise zu professionellen Prozessen in großen Unternehmen einbringen.



