Wirecard - gut zu wissen [...]

An dieser Stelle finden Sie unseren Videonewsletter vom Montag im freien Bereich. Unsere Tradingidee auf den DAX lautet HX0337. Beim Discount-Put greifen jene Anleger zu, die eher mit seitwärts/fallenden Kursen rechnen. Bei 12.500 Punkten liegt das Cap, bei 12.600 notiert der Schein wertlos. Dafür liegt die Seitwärtsrendite bis zum 16.Oktober bei 43 Prozent. Bei Wirecard können Sie am Dienstag schön unseren Discount-Put aus dem Favoritendepot (HX40VC) nachlegen. Warum wir diesen Schein empfehlen, erklärt Daniel im Video. In unserem Videonewsletter – Anmeldung hier - erhalten Sie täglich Videos, Analysen, Trading-Ideen und die komplette Betreuung unserer Depots.