Wirecard gewinnt weiteren Kunden für Integration chinesischer Zahlungsanbieter

Nachdem Breuniger, der ‚DutyFree’-Shop-Betreiber an Flughäfen, dank dem Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), vor kurzem auch bei der Stuttgart-Marketing GmbH die Integration von Lösungen für chinesische Zahlungsanbieter wie ‚Alipay‘ oder ‚WeChat Pay‘ ausrollen konnte, gewann das Unternehmen nun auch das deutsche Traditionsunternehmen Faber-Castell als Kunden.

Der weltweit führende Anbieter von Schreib- und Zeichengeräten stellt somit ebenfalls die Weichen in Richtung digitaler Zahlungsmethoden und beginnt zunächst mit der beliebtesten chinesischen Bezahlmethode ‚Alipay‘. Die großen Vorteile dieser Integration des Bezahlsystems sind die Möglichkeit, das chinesische Kunden bei Einkäufen in Faber-Castell-Markenshops in Deutschland aber auch in ihrer Heimat mit der ihnen bekannten und beliebten Bezahlmetode bezahlen können. Dies bedeutet auch, dass der teure Geldwechsel entfällt und zusätzlich von besonderen Angeboten und Coupons profitiert werden kann. Ebenso kann der Kunde sich durch die Kooperation mit Safety Tax Free, der Tochtergesellschaft von Faber-Castell, auf höhere Mehrwertsteuer-Rückerstattungsraten freuen. Weiterhin rentiert sich diese Option der voll digitalen Bezahlung für Händler und Anbieter - die Transaktionen sind in der App sehr einfach zu handhaben und regen deshalb zu Spontankäufen an. Bei einzelnen Händlern verzeichnet Wirecard mit den chinesischen Bezahlmethoden ein Transaktionsvolumen von bis zu 10 Mio. EUR pro Monat.





Das Urgestein untern den erfolgreichen Unternehmen, Faber-Castell, ist seit neun Generation in Familienbesitz, wurde bereits im Jahr 1761 gegründet und zählt somit zu einem der ältesten Industrieunternehmen der Welt. Zu Beginn soll die digitale Bezahllösung zunächst in den vier Filialen von Faber-Castell in den Metropolen Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg sowie im Shop am Schloss Stein nahe Nürnberg zum Einsatz kommen.





„Die gemeinsame Lösung mit Wirecard akzeptiert mobile Bezahlmethoden wie ‚Alipay‘ und ermöglicht den Einkäufern aus China, digitale und vollständig ausgefüllte Mehrwertsteuer-Rückerstattungsformulare mit nur einem Klick zu erhalten“, verdeutlichte Chengyuan Zhai, Gründer und Geschäftsführer von Safety Tax Free und sagte weiter: „Dadurch fallen das handschriftliche Ausfüllen der Tax-Refund-Formulare sowie das langwierige Anstehen am Flughafen für die Auszahlung komplett weg. So sind die Kunden um ein Vielfaches schneller als mit der traditionellen Methode und der Betrag wird innerhalb von wenigen Tagen direkt in der Landeswährung – ohne Wechselkosten – beispielsweise auf das gewünschte ‚Alipay’-Konto überwiesen, was die Kundenzufriedenheit nochmals erhöht.“





Auch Wirecard freute sich sehr den namhaften Kunden begrüßen zu dürfen, wozu Catharina Tiede, Head of Partner Management Consumer Goods sagte: „Chinesen sind Weltmeister im Reisen und daher ist das Potenzial für Faber-Castell und andere europäische Einzelhändler enorm.“ Man freue sich sehr die Traditionsmarke Faber-Castell dabei zu unterstützen, einen Schritt in Richtung digitalisiertes Bezahlen zu machen, indem man die Markenhops mit seiner fortschrittlichen, praktischen Bezahllösung ausstatte.





