Wirecard – geht die Rally weiter?

In der vergangenen Woche setzte eine Studie von Merrill Lynch bei Wirecard die Bullen unter Druck. Zuletzt konnte sich die Aktie nicht über 160 Euro halten. Für neuen Rückenwind könnte jetzt eine positive Einschätzung einer anderen US-Investmentbank sorgen. Morgan Stanley hat Wirecard von “Equal-weight” auf “Overweight” hochgestuft und das Kursziel von 141 auf 220 Euro angehoben. Wirecard sei unter Wachstumsaspekten weltweit einer der am günstigsten bewerteten Zahlungsabwickler, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele des Dax-Konzerns bis 2025 drückten sehr viel Optimismus aus, während am Markt das Wachstum von Wirecard zu pessimistisch gesehen werde.

Selten waren die Zeiten für Anleger so spannend wie in diesen zwei Wochen seit Mitte Oktober, selten war das Umfeld für Derivate so schön. Hohe Volatilität, Stimmungsindikatoren auf Tiefstand, merklich gestutzte Kurse der Basiswerte – ein Traum. Doch kann das gutgehen, was wir im Favoritendepot mit Wirecard vorhaben? Unser ausgesuchtes Papier, ein Discount-Put (HX40VC), liefert 66 Prozent Seitwärtsrendite pro Jahr. Wir glauben – ja. Und haben unser Depot von 30% Investitionsquote und 70% Cash Ende September auf 95% Investitionsquote zum 1.11 hochgeschraubt. Unser Favoritendepotliegt seit Jahresbeginn zweistellig! im Plus während der DAX zweistellig im Minus liegt. Doch wir wollen ausbauen und haben Ihnen deshalb zuletzt im Exklusivbereich die Handlungsweise bis Jahresende an die Hand gegeben. Dazu gibt es jeden Tag Research, Hintergründe, Fakten und Anlageideen. Seien Sie dabei, wenn Sie Lust haben. Hier noch einmal ein grafischer Vergleich unserer Depots gegen den DAX.

