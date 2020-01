Wirecard – frische Analystenstimme

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Ist schon wieder die Zeit für einen Rutsch bei Wirecard gekommen? Wir haben am Freitag Abend “short” empfohlen – Begründung der Spiegel-Artikel. Doch es gab noch einen weiteren Anker, der danach kam. Und dieser wird positiv gesehen. Denn – der Aufsichtsratschef tritt zurück. Aus persönlichen Gründen. Im neuen Spiegel wird Wirecard erneut thematisiert und der DAX-Konzern kommt wieder nicht gut weg. Es geht um angebliche Bespitzelung von kritischen Journalisten, wozu man externe Ermittler beauftragt haben soll. Laut Spiegel geht ein Journalist nun den juristischen Weg und erstattete Strafanzeige. Fazit:

Bei Wirecard kann man solche Nebenkriegsschauplätze derzeit überhaupt nicht brauchen. Die Aktie wird in engem Rahmen hin und her geschickt und ein Rutscher von 111 auf 109/108 Euro ist jederzeit möglich. Trotzdem – mittelfristig sind wir positiv, sofern bei der Sonderprüfung kein Desaster rauskommt. Dann sehen wir Wirecard bei mindestens 140 Euro und wir haben in unserem Spezial die passenden Papiere für Wirecard-Bullen. nach sich ziehen. Mehr zu Wirecard gibt es im großen SPEZIAL diese Woche für unsere Abonnenten - hier zum Testen.

Nun zu dem, was JP sagt:

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wirecard nach einem Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats auf “Neutral” mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande wertete den Wechsel am Montag in einer ersten Reaktion positiv angesichts der Erfahrungen des neuen Chefs des Kontrollgremiums, Thomas Eichelmann. Allerdings müsse der Bezahldienstleister nun Details der Untersuchungen des Wirtschaftsprüfers KPMG veröffentlichen. Das Unternehmen müsse vor allem die Bedingungen mitteilen, unter denen KPMG die Untersuchungen vornimmt. Andernfalls dürften sich die Pessimisten mit Blick auf die gegen Wirecard erhobenen Vorwürfe nicht zufrieden geben.