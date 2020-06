Wirecard fällt und fällt…

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Bei Wirecard geht’s auch in der neuen Handelswoche weiter rapide bergab: Am Montag verlor Wirecard unter enorm hohen Umsätzen und als meistgehandelter Wert in Stuttgart bis zum Handelsende rund 44%. In der Nacht hatte Wirecard mitgeteilt, dass die bis dato vermissten 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien mit großer Wahrscheinlichkeit nicht existieren. Daher nimmt Wirecard die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2019, den Bericht zum ersten Quartal 2020 und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurück. Unterdessen stuft Moody’s die Kreditwürdigkeit um ganze sechs Stufen auf Ramschniveau herab, die Marktkapitalisierung von Wirecard hat sich geradezu verpulvert und liegt nun bei drei Milliarden Euro – und damit hinter den meisten MDAX-Konzernen. EUWAX

