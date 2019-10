Wirecard – das erwartet Sie am Donnerstag

Erinnern Sie sich an den Wirecard-Absturz aus dem Frühjahr? Ein rasanter Absturz, eine knackige Erholung um rund 18 Euro vom Tief, danach Phase 2. Bei den anderen Vorwurfsphasen, die es oft gab, trat eine zweite Welle immer auf. Motto – “oh, da ist eine Menge dran, dann Sentiment – oh, sicher doch alles Unfug und Push einiger Analysten und dann Phase 3 – erneute Zweifel, ob nicht doch was dran ist. Zweifel an der Reaktion Wirecards.”



Genau so könnte es am Donnerstag kommen. Anlauf Richtung 130, der schon ein gutes Stück unter dieser Marke endet und dann ein Rücklauf in die Zone 120 und tiefer. Vor allem je näher es zum Wochenende gehen wird, desto eher wächst nochmal die Furcht vor einem “Nachlegen” der FT. Deshalb – Sie nutzen die WKN GM9Z7G, einen Turbo-Bear, je näher es Richtung 130 geht. Kostenfrei via Flatex handelbar übrigens. Fällt die 120, wird die KA5AL5 auf der Long-Seite wieder interessant. Hebel beiderseits 8, höher sollte man auch nicht gehen. Im Übrigen gilt unser Rat von gestern – achten Sie auf die Anleihe. Diesen Preis bestimmen ausschließlich die institutionellen Anleger.