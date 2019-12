Wirecard erneut in der Kritik!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Ein kritischer Bericht der "Financial Times" drückte die Aktien von Wirecard gestern zeitweise über 2% ins Minus. Die Zeitung kritisierte die Berechnung der liquiden Mittel im Jahr 2017. Auch das Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” hat das Thema “Wirecard” aufgegriffen und beleuchtet unter dem Titel “Ist der Wirecard-Chef ein Betrüger?” die Person und den Werdegang des CEO Markus Braun. EUWAX

