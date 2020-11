Wirecard: Dem endgültigen Ziel entgegen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Mit starken Kursverlusten startete die Wirecard-Aktie auch heute wieder in den Handel. Schon gestern hatten viele Anleger das Handtuch geworfen und sich von ihren Positionen getrennt. Die Konsequenz war ein scharfer Abverkauf, der den Kurs von 0,565 Euro bis auf 0,492 Euro zurückfallen ließ.

Heute wird die Abwärtstendenz mit neuerlichen Verlusten bis auf 0,469 Euro weiter fortgesetzt und die kleine Erholung des gestrigen Nachmittags erweist sich zunehmend nur als eine technische Gegenbewegung. Zur Mittagszeit sind die Bullen darum bemüht, dem Kurs wenigsten auf der Marke von 0,47 Euro etwas Halt zu geben.

Gelingt das nicht, sind in den nächsten Stunden bzw. Tagen Abgaben in Richtung auf die Marke von 0,45 Euro zu erwarten. Dass der Kurs hier Halt findet ist möglich, aber keinesfalls wahrscheinlich, schließlich hat Wirecard einen Insolvenzantrag gestellt und die bisherigen Ergebnisse des Insolvenzverfahrens, deuten nicht darauf hin, dass in der Firma noch viel Wert vorhanden ist.

Sollte dennoch der Optimismus der Anleger noch einmal zurückkehren, stellt das Tief vom Dienstag bei 0,492 Euro das erste Ziel der Bullen dar. Kann es überwunden werden, könnte der Anstieg bis auf 0,538 Euro fortgesetzt werden. Knapp über diesem Widerstand wartet bei 0,552 Euro bereits der EMA50 auf Stundenbasis.





