Wirecard – eine Auktion jagt die nächste

Auktion um 10.35 Uhr, Auktion um 10 Uhr – bei Wirecard ist an diesem Freitag nichts normal. 28% aller Trades im Derivatebereich entfielen zuletzt auf die Aktie und es dürfte noch mehr werden. Bei Finanznachrichten oder anderen Portalen beherrscht die Aktie die Nachrichtenlage. Wir können nur noch einmal sagen – halten Sie die Hebel lieber etwas niedriger oder falls Sie den maximalen Hebel anstreben, dann wählen Sie die Positionsgröße sehr niedrig. “Wirecard bekommt nun eine neue Dimension” schrieb eben ein bekannter Börsenjournalist in einer unserer Watts-App-Gruppen. Das stimmt aus unserer Sicht und wir haben im Video erläutert, warum das so ist. Die institutionellen Anleger denken nun über Wirecard anders nach, so glauben wir. So oder so – hier ist unser Handwerkszeug für heute für Sie in Wirecard.

