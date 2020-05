Wirecard – dreht die Stimmung?

Am Montag haben wir die Wirecard-Aktie ausführlich im Webinar besprochen – hier nachzusehen ab Minute 28. Nur wenige Stunden später kam Wirecard nachbörslich mit der Nachricht einer Verschiebung der Konzernbilanz. Wer einen weiteren Kursrutsch befürchtete, kann vorerst durchatmen. Wirecard notiert am Nachmittag um 86 Euro und kann damit die Verluste weitestgehend eindämmen. Es scheint, als wäre das Pulver der Bären vorerst verschossen, solange nicht wirklich neue, massive Tatsachen ans Licht kommen. Bullen greifen zur WKN CX3URZ oder offensiv zur WKN DFJ3ZQ. Wir bleiben bei Wirecard am Ball und besprechen die Aktie weiterhin ausführlich in unserem täglichen Börsendienst – gerne hier testen…

Der Zahlungsdienstleister Wirecard verschiebt die Vorlage seiner Konzernbilanz. Die Veröffentlichung finde nun am 18. Juni statt, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Ursprünglich hatte die Vorlage am 04. Juni erfolgen sollen. Wegen der Verschiebung verlegt Wirecard zudem die Hauptversammlung auf den 26. August.

Hintergrund der Verzögerung sei eine Mitteilung des Wirtschaftsprüfers Ernst & Young, dass noch nicht alle Prüfungshandlungen abgeschlossen worden seien, hieß es weiter. Im Rahmen der abgeschlossenen Teile der Prüfungshandlungen seien Wirecard bisher keine wesentlichen Feststellungen bekannt gemacht worden. Mit wesentlichen Änderungen der im Februar veröffentlichten Eckdaten sei nicht zu rechnen.