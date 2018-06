Wirecard – doppelte oder dreifache Power?

Die Reform der Börsenindizes spult Wirecard weiter ins Rampenlicht. Die Deutsche Börse erweitert im Herbst ihre Schattenindizes, die dann MDax60, SDax70 und TecDax30 lauten. Wie am Namen zu erkennen wird der MDAX wachsen und Wirecard wird dort wie im TecDAX präsent sein. Der neue TecDAX wird alle Aktien aus dem Technologiebereich beinhalten, also auch SAP, Telekom und Infineon. Dennoch könnte Wirecard mit 10 Prozent an der Spitze des TecDAX stehen, wie der Aufstellung am Montag zu entnehmen war. Zudem war für Wirecard zuletzt eine Aufnahme in den DAX im Gespräch. Zumindest in Sachen Marktkapitalisierung kann es der Zahlungsabwickler locker mit einigen DAX-Titeln aufnehmen. Wir würden derzeit von einem Einstieg bei Wirecard absehen und rechnen mit einer Konsolidierung der steilen Rally. Absicherung ist mit dem Put-OSumsetzbar.

Unsere weiteren Empfehlungen lauten:

DAX Inliner – ST0GPH

DAX Discounter – MF5729

NASDAQ Put – SC9Q8M

EuroStoxx50 Discounter - MF5V81

EuroStoxx Capped-Bonus - VL9QT0

