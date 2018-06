Wirecard – doppelt positives Signal

Wenn eine Aktie nach einem heftigen Korrekturtag in ihrem Index ganz vorne steht, dann liegt auf jeden Fall ein klares Signal relativer Stärke vor. Zu sehen war dies am Tag eins nach der Korrektur bei Wirecard und Netflix. Die Volatilität erhöht sich aber sogar noch, was die gesamte Produktpalette ausgenommen klassischer Scheine vielleicht, attraktiv macht. Discounterauf Wirecard und Netflixkaufen vorsichtige Investoren, Inlinerundkaufen diejenigen, die mutig operieren wollen. Zuletzt kann man mit 5er-Hebeln bei Wirecard und Netflix auf einen erneuten Anlauf auf das Rekordhoch setzen -und

Spätestens dort greift aber unsere grundlegende Empfehlung für den Sommer – absichern / short gehen bei Netflix und Wirecard mit kleinem Hebel von 5. Denn der Montag wird nicht alleine bleiben, weitere Korrekturtage stehen an in den nächsten Monaten. Bei 13.000 Zählern und darüber hatten wir die DAX-Erwartung von mindestens 12.000 Punkten (best case) und maximal 11.000 Zählern (worst case) 2018 angekündigt. Ziemlich schnell wurden 800 Punkte abgearbeitet, unsere Inliner sind förmlich explodiert im Wert – wir hatten fast alle mit Barrieren von 13.400 bis 13.800 auf der Oberseite vorgestellt. Nehmen Sie dort bitte 50% der erheblichen Gewinne von teils weit mehr als 100 Prozent mit.

Mehr zur unserer Ausrichtung um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde – hier…