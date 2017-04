Wirecard: deutlich überkauft! Chartcheck

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Auch die Aktie von Wirecard (DE0007472060) hat vor Ostern mit dem Erreichen von fast 54,00 Euro ein Allzeithoch markiert. Kurzfristig ist die Aktie aber deutlich überkauft und dürfte bis in den Bereich von 51/50,00 Euro zurückkommen. Damit dürften sich in diesem Bereich bei der Wirecard-Aktie interessante Long-Einstiegspunkte ergeben. Besonders die runde Zahl und Unterstützung bei 50,00 Euro sollte bei der nächsten Korrektur halten. Wir könnten uns danach einen weiteren Anstieg bis 55,00 Euro und sogar bis an die 60,00 Euro-Marke vorstellen.