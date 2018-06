Wirecard – brisante Phantasie Richtung September

In unserer Finanzmarktrunde am Mittwoch haben wir Wirecard nicht mehr geschafft, dafür aber in der Vorwoche. In Sachen Handwerkszeug für die Aktie steht sie momentan bei uns auf Rang eins und letzte Woche war sie mit 65 Millionen Umsatz auch Rang eins bei Derivaten in Deutschland. Bei E*Toro wird man ebenso einen Blick auf den Titel haben wie bei Gettex , wo sich Derivate der UniCredit quasi umsonst traden lassen. Wir raten zu Vorsicht bei allzu hohen Hebeln, mit Hebel 5 sind auf der Long-Seite dieund auf der Short-Seite die CQ8HSC IHRE Wahl.mit 10 Prozent Seitwärtsrendite kaufen Sie bei Aktienanleihen,bei Discountern mit gleicher Rendite. Bei Inlinern gibt es ab 1.7 kein Angebot mehr, noch können Sie bei der HX266K zuschlagen!

Was aber ist der Trade Richtung September? Wirecard könnte gut und gerne in den DAX kommen und nicht in den neu gemischten MDAX. Das vollziehen passive Investments nach, doch dann ist die Party eben oft vorbei. Wir rechnen fest damit, dass Wirecard seine gute Performance im TecDAX lassen wird, sich dort austobt. Die 100-Euro sind in den kommenden Jahren realistischer als die 200, die Aktie ist absurd teuer. Doch in einer finalen Rally interessiert das nicht jeden.

Die in der SZ veröffentliche Annahme, dass Wirecard mit 16 Milliarden Marktkapitalisierung in den MDAX einzieht, könnte also überholt sein im September. Qiagen, United I und Siemens H wären dann die dicksten Fische. In den neuen SDAX soll übrigens Nemetschek einziehen und man höre und staune, der BVB rausfliegen. Da sind wir gespannt, liegt doch im Favoritendepot noch unser Turbo und zwar schön im Plus.

Übrigens – wer sich mit Inlinern vor dem 1.7 noch eindecken will, dem suchen wir zum Wochenende eine ganze Palette heraus. Ziel dann – Endfälligkeit.

Übrigens – auch die HX266J auf Wirecard könnte spannend sein bei den Inlinern. Ebenso wie die HX27UX gute Chancen bietet.