Wirecard bis Daimler kostenfrei handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Geldanlage in die eigene Hand nehmen, ist für viele Deutsche mittlerweile selbstverständlich. Einige Banken haben jedoch Ordergebühren, welche die Geldanlage weiterhin im Licht der 80er Jahre erscheinen lassen. Wer 50 Euro pro Aktientransaktion zahlt, hat Makler mit Hosenträgern und Zetteln auf dem Parkett vor Auge. Doch mit moderner Technik lassen sich Aktien eigentlich viel günstiger handeln. Oder sogar kostenfrei - Etoro zeigt wie.

„Ich denke, es ist Zeit, dass sich der ‚alteingesessene Anlage-Sektor‘ revolutioniert. Einige Banken und Investmenthäuser nehmen von Kleinkunden bis zu 5 Prozent Gebühr, dies ist in der heutigen Zeit fast schon vergleichbar mit Kredithaien. Ich hoffe, dass wir mit unserer Initiative den Status quo ändern können.“ sagt Dennis Austinat, Deutschland-Chef von eToro.

Yoni Assia, Mitbegründer und CEO von eToro, ergänzt: „eToro wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, die Märkte für alle zu öffnen. Alle Daten zeigen, dass ‚wir‘ immer noch nicht genug investieren – vor allem in Deutschland. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mehr Menschen dazu zu bringen, zu investieren. Die drei Haupthindernisse für Investitionen sind: die Wahrnehmung, dass es zu komplex ist; die Vorstellung, dass Sie viel Geld zum Investieren brauchen; und die Kosten.“

„Indem wir Aktien und ETFs frei von Ordergebühren anbieten, tragen wir dazu bei, die Kosten-Barriere zu überwinden. Der Preis ist ein guter Ausgangspunkt, reicht aber allein nicht aus. Wir müssen den Menschen zeigen, wie sie in ihre Leidenschaften und die Marken investieren können, die ihnen wichtig sind, anstatt dass sie nur für deren Produkte Geld ausgeben. Wir möchten, dass sich die Leute für Investments begeistern.“

Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen erhebt eToro keine Verwaltungs- und Ordergebühr. Auch können Anleger bei eToro kostenlos populären Investoren folgen oder diese kopieren. Diese informieren offen über ihre Anlagestrategien und Aktienauswahl, um Neulingen zu helfen.

Yoni Assia schlussfolgert: „Investitionen sollten nicht als Privileg der Reichen angesehen werden oder als etwas, das für den Durchschnittsmenschen auf der Straße zu kompliziert ist. Bei eToro möchten wir es jedem so einfach wie möglich machen, in die Marken zu investieren, an die sie glauben.“

Mit eToro sind Investments schon ab 200 US-Dollar möglich. Alle Benutzer haben Zugang zu einem Demo-Konto und Schulungs-Ressourcen, damit sie ihre Strategien und ihre Fähigkeiten verbessern können, bevor sie echtes Geld investieren. eToro verfügt außerdem über die weltweit größte Online-Investment-Community mit mehr als zehn Millionen Menschen auf einer Plattform, die ihre Erkenntnisse teilen und Fragen beantworten.

Quelle: etoro, eigene