Wirecard bis Daimler – Entscheidung Mittwoch 19 Uhr

Der DAX kämpft am Mittwoch mit der 11800. Belastend aber primär – Bayer. Rückenwind kommt aus China. Eine Einigung im Handelskrieg zwischen den USA und China wird konkreter, wieder einmal. Nachdem die US-Aktien in diesem Jahr schon sehr gut gelaufen sind, dürfte der eine oder andere Investor noch bei günstigen europäischen Aktien zuschlagen. Wer noch auf Daimler setzen möchte, greift zum Turbo HY084U auf Daimler. Einen satten Haken hat die Sache aber: Die FED könnte am Mittwoch – da alles Mögliche Positive eingepreist scheint – negativ überraschen. Die Phantasie nach oben ist dünn. Im Exklusivbereich haben wir am Dienstag auf die sehr! brisante Lage im VDAX New und VIX aufmerksam gemacht. Depotaktion eingeschlossen. Ihr Handwerkszeug für die Wochenmitte: Banken, Wirecard und der DAX weiter best of Trading;

In Großbritannien ist die Lage weiterhin kompliziert. Theresa May kann sich der Zustimmung für ihr Brexit-Abkommen nicht sicher sein. Zudem droht eine unheilvolle Allianz aus Brexit-Befürwortern und Italien . Ein Szenario, das für reichlich Chaos sorgen könnte. Angesichts sehr niedriger Volatilität und der stark gelaufenen Aktienmärkte sind auch Put-Optionsscheine auf den DAX wieder sehr spannend. Die passenden offensiven Scheine mit Basis 11.500 wären der Putvon X-Markets mit Laufzeit Mai undbis Juni von Morgan Stanley. Wirecard erlebte den nächsten Kursrutsch. Die Aktie bleibt für Trader weiterhin sehr spannend. Setzen Sie nun nur noch auf die Long-Seite. Das passende Papier ist der Turbo-Bullder Societe Generale. Hier würden wir bei 105 Euro in der Aktie oder 1,90 Euro im Schein zuschlagen.