Wirecard bis Apple günstig handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Zinsen auf dem Sparkonto gibt es so gut wie keine mehr. Daher liegt der Gewinn umso mehr im Einkauf. Anleger müssen bei der Geldanlage die Kosten im Auge behalten, weil die Inflation einen Teil ihrer Ersparnisse auffrisst. Wer sich also attraktive Papiere, wie den Bonusauf Wirecard oder den Discounterauf Apple rausgesucht hat, sollte im zweiten Schritt auch die Auswahl des Brokers beachten. Dort gibt es große Unterschiede und unnötige Gebühren können vermieden werden.

Auf die Fondsbranche ist Verlass. Viele Leser berichteten Feingold Research im Frühjahr dieses Jahres, als der Dax bei 13.500 Zählern knapp unter Rekordhoch notierte, dass sie nach Jahren der kommunikativen Dürre wieder Anrufe ihres Volksbankberaters bekommen hatten.

In der Auslage waren Mischfonds und Aktienfonds, angeblich günstig, ein guter Vermögensaufbau und der Zeitpunkt günstig. Nun, der Zeitpunkt war der ungünstigste seit Beginn der Dax-Rally im März 2009, aber das wundert wohl kaum jemanden. Ein regelmäßiger Anruf alle sechs Monate mit Verweis auf einen Sparplan – das wäre mal was.

Wie so oft tauchten die aktiv gemanagten Fonds bis auf ganz wenige Ausnahmen mit dem fallenden Dax mit ab. Nach oben geht es häufig nur teilweise mit, nach unten ist man voll dabei. Dieses Vorurteil ist keines, es wurde oftmals bewiesen. Wie wollen aktive Fonds auch eine Überrendite erzielen gegen ETFs oder Indexzertifikate, wenn viele Gebühren von kumuliert rund zwei Prozent pro Jahr aufweisen? Umso wichtiger ist es für Anleger, sich über Alternativen Gedanken zu machen. Ebenso wichtig wie der Einkauf ist die Produktauswahl und das Augenmerk auf Gebühren und Kosten.

Per Saldo wenig zu holen

Mit aktiven Fonds war per Saldo wenig zu holen, wer die negativ belegten Zertifikate wie beispielsweise Bonus oder Discounter erwarb, erlebte jedoch sein schwarzes Wunder. Denn bei gemäßigter Auswahl – sprich ohne Aufgeld und bei einer Renditeerwartung von fünf bis sechs Prozent pro Jahr – wurden beim Dax so gut wie keine Bonuspapiere „ausgeknockt“, gab es in den Jahren seit der Lehman-Pleite beständig Jahr für Jahr die Boni geliefert.

Bei etwas cleverem Timing waren mit simplen Dax-Boni gar zehn Prozent p.a. möglich. Wohlgemerkt – bei einem Risiko sogar unterhalb des Dax, da fehlendes Aufgeld das Risiko zusätzlich reduzierte. So lässt sich also vernünftig Rendite erzielen. Doch der Gewinn liegt bekanntlich auch im Einkauf, entsprechend wichtig kann der Broker sein. 2018 konnten wir bei Feingold Research erneut merkliche Veränderungen im Angebot feststellen. Der Wettbewerb ist rauer geworden, vorteilhaft für den Kunden und oftmals hart für die Emittenten von Zertifikaten oder ETFs.

Weniger hart ist er für Anbieter aktiver Fonds, doch die Rechnung kommt dort am Ende – schauen Sie dafür einfach auf Ihre Rendite im Vergleich zum Dax. Paradoxerweise ist die Informationsbasis für private Investoren bei Zertifikateanbietern wie BNP Paribas, UniCredit oder Deutsche Bank sogar erfreulich groß.

Von Übersichten zu Volatilität, Live-Kursen zum gesammelten Währungsmarkt, Analysen und Terminkurven zu Rohstoffen, Optionsscheinrechnern oder Tradingplattformen bis zu Webinaren anlässlich wichtiger Wirtschaftsdaten ist alles dabei.

Gewinn liegt im Einkauf

Die zahlreichen kostenfreien Aktionen der Produktanbieter aus Fonds, Zertifikate- und ETF-Branche präsentieren wir Ihnen regelmäßig auf unserem Portal. Einen besonderen Clou probiert gerade der Anbieter UniCredit/HypoVereinsbank.

Die Münchner haben mit der App „Floribus“ eine Aktion ins Leben gerufen, bei der jeder Kunde bis zu einer bestimmten Umsatzgröße je Monat seine Kauf- bzw. Verkaufsgebühren zurückerstattet bekommt. Die Floribus-App ist schick gemacht, und sie hat echte Vorteile für den Kunden. Ganz egal, ob er beispielsweise bei Flatex, Comdirect oder ING-Diba Depotaktionen vornimmt – die Gebühren gibt es umgehend zurück. Hierzu muss man lediglich sein Depot mit der App verknüpfen. Weitere Informationen zu der Aktion gibt es hier.

Übrigens – mit den Produkten von Goldman Sachs wie dem Lufthansa Discounter GM6PRQ können Sie ebenso Gebühren sparen. Als einer von drei Partnern hat Goldman Sachs beim Broker flatex seine Gebühren auf 1,90 Euro je Order gedeckelt, für Morgan-Stanley-Produkte zahlen Anleger sogar keinerlei Orderfee. Hier finden Sie die Aktion des Online Brokers.

Man sieht – im Brokerbereich tut sich eine Menge, und der Gewinn liegt in diesem Fall wirklich im Einkauf des Kunden. Das ist auch bitter nötig. Denn die Inflation ist auch in Deutschland angesprungen – der Einkaufszettel oder die Rechnung beim Tanken von Öl oder Benzin lügen nicht.