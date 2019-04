Wirecard – bärenstarke starke Zahlen, Dividendenerhöhung und Großinvestor an Bord

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":









Der Aschheimer Finanzdienstleister Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat Wort gehalten und sein Wachstum weiter fortgesetzt. Wie der Zahlungsabwickler bekannt gab, konnte man den freien Cashflow um satte 50 % auf 423,9 Mio. EUR steigern.





Der Konzernumsatz legte rund 35 %, von 1,49 Mrd. EUR in 2017 auf 2,02 Mrd. EUR in 2018 zu. Durch die starke Positionierung des Unternehmens und die weltweit gestiegene Nachfrage nach digitalen Zahlungsoptionen konnte das über Wirecards Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen um 37,3 % auf 124,9 Mrd. EUR und das EBITDA um 36,6 %, von 410,3 Mio. Euro in 2017 auf 560,5 Mio. Euro im vergangenen Jahr, gesteigert werden. Die Nachsteuermarge erhöhte sich dabei um 0,2 % auf 27,8 %. Der bereinigte Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag 2018 bei über 500 Mio. EUR und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 375,7 Mio. EUR.





Nach Steuern erhöhte sich das Konzernergebnis um 35,7 % auf 347,4 Mio. EUR auf 423,9 Mio. EUR, was einem Abschluss von 2,81 EUR je Aktie entspricht und damit ebenso deutlich über dem Vorjahreswert von 2,07 EUR liegt.





Auf der diesjährigen Hauptversammlung soll eine Aufstockung der Dividendenzahlung um zwei Cent auf 0,20 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Auch wenn die signifikanten Wachstumsraten mehr zulassen würden, soll laut Wirecard-CEO Dr. Markus Braun das Geld weiterhin bevorzugt in das Firmenwachstum investiert werden.





Zudem bestätigte der Konzernvorstand die für 2019 ausgerufene EBITDA-Prognose von 740 Mio. bis 800 Mio. EUR. Dieses Ziel erreichbar würden u.a. die im zweiten Halbjahr 2018 neu gewonnenen Kunden machen, mit denen zusätzliche Transaktionen im Wert von rund 30 Mrd. EUR generiert würden.





„In den letzten zehn Jahren hat Wirecard sein Geschäft in allen relevanten Märkten weltweit erfolgreich ausgebaut und den Shareholder Value unverkennbar gesteigert“, verdeutlichte Dr. Markus Braun. Mit seinem hohen Technologiegrad und der globalen Präsenz sei Wirecard auf seinem Wachstumskurs in die nächste Phase eingetreten!





Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen konnte der Konzern bereits mit einem Paukenschlag aufwarten. Denn die japanische SoftBank Group Corp. steigt mit rund 900 Mio. EUR im Rahmen einer Wandelschuldverschreibung in die Wirecard AG ein, die zum Fälligkeitstermin in Wirecard-Aktien gewandelt werden.





Darüber hinaus bilden die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft im Bereich digitaler Payment-Lösungen. So soll SoftBank die Expansion von Wirecard nach Japan und Südkorea unterstützen. Ebenso soll eine Kooperation mit den globalen Portfoliogesellschaften der SoftBank Group für digitale Payments, Analytics/AI sowie innovative digitale Finanzdienstleistungen ermöglicht werden. Zusätzlich will man bei der digitalen Kreditvergabe die Zusammenarbeit erweitern, damit die hochwertigen Kundenportfolios, die starke Liquidität und die innovativen Finanzdienstleistungen optimal genutzt werden können.





Aufkommenden Gerüchten um eine bevorstehende Übernahme des Payment-Anbieters durch den geplanten Einstieg der japanischen Großbank erteilte Vorstandschef Markus Braun umgehend eine Absage. Denn die 900 Mio. EUR seien nicht das Hauptinteresse der Kooperation gewesen, sondern im Vordergrund stünde die Zusammenarbeit mit der SoftBank Group. Die Wachstumschancen innerhalb des eigenen SoftBank-Netzes sind für Wirecard schon gigantisch.





Und das Leistungsspektrum der Wirecard-Plattform ist breit gefächert und wird konstant stark ausgebaut. Der stationäre Handel kann ebenso wie Onlineshops auf eine voll digitale, leistungsfähige Zahlungsabwicklung setzen und von den enormen Mehrwerten des Payment-Ökosystems profitieren. Frische Entwicklungen werden in neuen Geschäftsfeldern wie den Mobile Services, Data Analytics/AI, Financial Services, Loyality und Couponing vorangetrieben.





Dank dieser, die auch Basis für ein organisches Wachstum sind, wird der gute Ruf des innovativen Finanzdienstleisters stetig gefestigt, auch wenn es sich eine bekannte Wirtschaftszeitung scheinbar anders wünscht.





