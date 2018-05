Wirecard auf dem Weg in den DAX?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat nach seiner Kursdelle im Frühjahr ein frisches Rekordhoch erreicht und klopft bei der Marktkapitalisierung an 15 Milliarden an. Doch klopft unser Lieblingstitel für Inliner – wir hatten 70 Euro auf der Unterseite und 130 auf der Oberseite stets gewählt – bald im DAX an? Wir halten es für möglich, doch im Kurs empfehlen wir Ihnen zwei Inliner,undmit Barrieren oben bei 140 und unten unterhalb der 90er-Marke. Bisher läuft es prächtig und man hat sogar die Commerzbank überholt beim Marktwert.

Goldman ist wahnsinnig positiv unterwegs, hat noch einmal im Kurs draufgesattelt. Mit einem Knock-out PP7J5P können Sie mitziehen – Hebel 5.

Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Wirecard von 140 auf 145 Euro angehoben und die Aktie des Zahlungsabwicklers auf der “Conviction Buy List” belassen. Die robusten vorläufigen Kennziffern für das erste Quartal und die anhaltend gute Auftragsdynamik unterstützten weiterhin seine fundamental positive Einschätzung, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie.